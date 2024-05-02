Военные Асада и объекты «Хезболлы» под ударом Израиля
Восемь сирийских военных получили ранения в результате атаки Израиля на южный пригород Дамаска, сообщили в Минобороны Сирии.
«В результате агрессии были ранены восемь военнослужащих, нанесены материальные потери», — говорится в публикации.
Телеканал Al Arabiya сообщил, что звуки нескольких взрывов были слышны в окрестностях Дамаска.
По информации источников телеканала Al Hadath, атаке подверглись объекты в районе аэропорта Дамаска и контролируемые формированиями «Хезболлы».