По России могут ударить британским оружием

Глава МИД Великобритании, бывший премьер-министр Дэвид Кэмерон в четверг посетил Киев и пообещал Украине три млрд фунтов (3,74 млрд долларов) ежегодно, а также заявил, что Украина вправе бить полученным от Британии оружием по территории России.

«Мы будем давать три миллиарда фунтов каждый год столько, сколько будет необходимо. Мы просто уже выгребли все, что могли, в смысле техники и оружия», — цитирует Кэмерона Reuters.

Что касается применения полученных от Британии средств по территории России, то это, по словам Кэмерона, решать украинцам.

«Украина имеет такое право. Россия бьет по территории Украины, и вполне понятно, что Украина чувствует необходимость обеспечить свою защиту», — сказал Кэмерон.

Кэмерон встретился в Киеве с президентом Владимиром Зеленским и другими членами украинского руководства и, в частности, объявил о новых партиях оружия и боеприпасов от Британии, в том числе высокоточных авиабомб, зенитных ракет и снаряжения для 100 мобильных зенитных групп.