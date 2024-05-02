Турция создает беспилотники-камикадзе

Турция работает над созданием беспилотников-камикадзе, идет процесс создания национального танка Altay. Об этом сообщил глава Минобороны республики Яшар Гюлер в эфире телеканала CNN Turk.

По словам министра, война России против Украины придала «новое измерение войнам с использованием беспилотных аппаратов. Взять, к примеру, беспилотник-камикадзе. Вы вводите координаты маршрута, он летит к цели и сбрасывает взрывчатые материалы. Мы также работаем над этим».

Гюлер также сообщил, что Турция продолжает работы, связанные с созданием танка Altay: «На первом этапе мы изготовим 250 единиц. Силовые установки для 85 из них будут закуплены у наших корейских друзей, остальные мы обеспечим сами».