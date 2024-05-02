Спецоперация турецкой полиции: задержаны десятки «гюленовцев»

В 17 провинциях Турции задержаны 36 человек, подозреваемых в связях с террористической организацией Фетхуллаха Гюлена (FETÖ), сообщил в соцсети X глава МВД Али Ерликая.