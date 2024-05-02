Спецоперация турецкой полиции: задержаны десятки «гюленовцев»
В 17 провинциях Турции задержаны 36 человек, подозреваемых в связях с террористической организацией Фетхуллаха Гюлена (FETÖ), сообщил в соцсети X глава МВД Али Ерликая.
1️⃣7️⃣ ilde FETÖ’ye yönelik olarak düzenlenen “KISKAÇ-14” operasyonlarında 3️⃣6️⃣ şüpheli yakalandı❗️— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) May 2, 2024
FETÖ’cülere göz açtırmayacağız. Aziz Milletimizin duası ve destekleriyle terör örgütleri ve onların iş birlikçilerinin nefeslerini keseceğiz❗️
❌Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire… pic.twitter.com/DttI5OIJjn