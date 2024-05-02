Спецоперация турецкой полиции: задержаны десятки «гюленовцев»

1️⃣7️⃣ ilde FETÖ’ye yönelik olarak düzenlenen “KISKAÇ-14” operasyonlarında 3️⃣6️⃣ şüpheli yakalandı❗️



FETÖ’cülere göz açtırmayacağız. Aziz Milletimizin duası ve destekleriyle terör örgütleri ve onların iş birlikçilerinin nefeslerini keseceğiz❗️



❌Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire… pic.twitter.com/DttI5OIJjn