В Баку стартует первый в истории Кубок Европы

Сегодня на Национальной гимнастической арене в Баку стартует первый Кубок Европы по художественной гимнастике. Он имеет статус открытого соревнования, в нем примут участие спортсменки из 37 стран мира.

В индивидуальных соревнованиях среди сеньорок Азербайджан представят Зохра Агамирова и Камилла Сейидзаде, а среди юниорок – Шамс Агагусейнова, Говхар Ибрагимова, Илаха Бахадирова и Фидан Гурбанлы. В групповых соревнованиях выступит наша основная команда в составе Гюллю Агаларзаде, Камиллы Алиевой, Елизаветы Лузан, Дарьи Сорокиной, Ляман Алимурадовой и Зейнаб Гумматовой.

Кубок Европы пройдет по необычной для художественной гимнастики формуле. После индивидуальной квалификации сеньорок 16 лучших гимнасток определят призерок по системе плей-офф.

На Кубке Европы будет разыгрываться призовой фонд размером в 40 тысяч евро. Лучшая гимнастка получит 8 тысяч, лучшая групповая команда – 5 тысяч.

В Кубке Европы примут участие лучшие гимнастки мира: болгарки Стиляна Николова и Борьяна Калейн, итальянки София Рафаэлли и Милена Балдассари, израильтянка Дарья Атаманов и другие.

Сегодня пройдут квалификационные соревнования у сеньорок, которые стартуют в 9:00. Церемония открытия начнется в 19:00. Кубок Европы завершится 5 мая.