В офисе второго президента Армении Роберта Кочаряна опровергли заявления о том, что он встречался с главой Тавушской епархии Армянской апостольской церкви Багратом Србазяном.

«Никакой встречи не было, это очередной фейк властей», - заявил координатор офиса Баграт Микоян. Ранее в прессе появилась информация о том, что архиепископ Баграт Србазян якобы провел встречи в Ереване, в том числе с католикосом всех армян Гарегином II и вторым президентом Армении Робертом Кочаряном.

В то же время экс-министр обороны Армении Сейран Оганян, наоборот, заявил, что подобные контакты имели место: «Встречи с Кочаряном носят регулярный характер, а последняя встреча состоялась в конце апреля. 26 апреля наша фракция провела заседание, в котором принял участие также лидер блока «Армения» Роберт Кочарян. Были обсуждены важные вопросы: ситуация в стране и что нам нужно делать».