В Ереване предреволюционная ситуация. Кочарян опровергает, Оганян подтверждает обновлено 13:22
В офисе второго президента Армении Роберта Кочаряна опровергли заявления о том, что он встречался с главой Тавушской епархии Армянской апостольской церкви Багратом Србазяном.
«Никакой встречи не было, это очередной фейк властей», - заявил координатор офиса Баграт Микоян. Ранее в прессе появилась информация о том, что архиепископ Баграт Србазян якобы провел встречи в Ереване, в том числе с католикосом всех армян Гарегином II и вторым президентом Армении Робертом Кочаряном.
В то же время экс-министр обороны Армении Сейран Оганян, наоборот, заявил, что подобные контакты имели место: «Встречи с Кочаряном носят регулярный характер, а последняя встреча состоялась в конце апреля. 26 апреля наша фракция провела заседание, в котором принял участие также лидер блока «Армения» Роберт Кочарян. Были обсуждены важные вопросы: ситуация в стране и что нам нужно делать».
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Глава Тавушской епархии Армянской апостольской церкви Баграт Србазян провел встречи в Ереване, в том числе с католикосом Гарегиным II и экс-президентом Робертом Кочаряном, пишут армянские СМИ.
Србазян, как сообщается, жаловался, что движение гаснет, «люди не поднялись и не пошли против власти даже в этих четырех селах».
Роберт Кочарян посоветовал перенести борьбу в Ереван, но также призвал прислушиваться к его советам и вместе идти против власти. Кочарян посоветовал «дойти до Еревана пешком, как сделал это Никол», пытаясь в ходе следования сгенерировать антиправительственные настроения. При этом было констатировано, что такая вероятность стремится к нулю.
Кочарян пообещал Србазяну информационное сопровождение со стороны подконтрольных ему СМИ, но предупредил, что ситуация усложнилась, поскольку Србазян вслед за Кочаряном начал ассоциироваться с Кремлем и пятой колонной. Армяне узнали, что священнослужитель в свое время получил канадское гражданство, а будучи главой епархии в Канаде, довел ее до банкротства.