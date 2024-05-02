Президент Азербайджана Ильхам Алиев сегодня принял министра энергетики Саудовской Аравии Абдулазиза бин Салмана аль-Сауда, сообщает официальный сайт главы государства.

На встрече было отмечено, что дружественные отношения между Азербайджаном и Королевством Саудовская Аравия успешно развиваются в различных направлениях, в том числе в энергетической сфере.

В ходе беседы была подчеркнута важность сотрудничества наших стран в рамках ОПЕК+.

Было отмечено, что осуществляется успешное сотрудничество между Азербайджаном и ведущей компанией Королевства Саудовская Аравия - ACWA Power в области возобновляемой энергии в Азербайджане, и в этой сфере имеется хороший потенциал.

На встрече было затронуто значение проведения COP29 в Азербайджане.