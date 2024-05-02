В Финляндии предложили отрезать Калининград от России

Финский политик Мики Аалтола предложил лишить Россию доступа к Калининграду, об этом он написал на своей странице в Twitter (X).

По его словам, помехи в GPS, которые наблюдаются в Европе в последние месяцы, исходят из российского города, граничащего с Литвой и Польшей.

«Если Россия мешает в авиаперелетах, почему бы не запретить или ужесточить доступ России в Калининград?» — написал он.

Аалтола считает, что помехи в работе GPS в регионе Балтийского моря исходят из российского Калининграда. Он назвал это «вредительством» со стороны России.

В конце апреля самолет авиакомпании Finnair не смог приземлиться в эстонском аэропорту Тарту из-за помех GPS. Борту пришлось вернуться в аэропорт вылета.