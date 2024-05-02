Кто из учителей пройдет сертификацию в этом году

Согласно решению, в сертификации в 2024 году примут участие учителя математики и иностранных языков (английского, русского, азербайджанского (русский сектор), немецкого, французского и др.), а также начальной школы, азербайджанского языка и литературы.

2 мая состоялось заседание Совета по сертификации работников образования, на котором были обсуждены вопросы организации процесса сертификации и принято решение о сроках ее проведения.

Тестовый этап сертификации учителей, которые будут проходить ее впервые, состоится 21, 22, 24 июня; пересертификация учителей, не прошедших в прошлом году, - 8 июня.

Учителя, которые будут участвовать в сертификации, смогут ознакомиться с информацией о времени, дате и месте проведения тестовых экзаменов через свои личные кабинеты на платформе portal.edu.az.

Отметим, что в прошлом году в сертификации принял участие 29 951 учитель. Заработная плата 5 246 педагогов, прошедших сертификацию, увеличилась на 35 процентов, заработная плата 17 914 педагогов - на 10 процентов.

В этом году в процессе сертификации примут участие более 30 000 преподавателей.