Бакинцы и швейцарцы построят Кельбаджар будущего

Обнародованы детали утвержденного «Генерального плана развития города Кельбаджара до 2040 года» , Генплан был утвержден Кабинетом Министров 1 мая 2024 года.

Концепция Генплана города, разрушенного в результате 30-летней армянской оккупации, была составлена с учетом его состояния до оккупации и рельефа местности, историко-архитектурных традиций.

План разработан по заказу Государственного комитета по градостроительству и архитектуре опытными специалистами швейцарской компании S.A. Partners и Бакинского государственного проектного института.

Согласно Генплану, город Кельбаджар будет включать в себя также близлежащее село Бояглы. Главная улица, которая берет свое начало от основного въезда в город в северо-восточном направлении и протягивается в юго-западном, составляет основу планировочной структуры.

В районе, где улица берет начало, предусмотрена промышленная и производственная зона города. В средней части будет располагаться центр города, а в районе, где главная улица заканчивается, согласно Генплану, будут построены объекты туризма и социального обслуживания.

Следует отметить, что в Генеральном плане Кельбаджара от 1969 года площадь города составляла 130 га, а население - 7 500 человек. Согласно новому документу, к 2040 году площадь города увеличится в два раза - около 290 га, население составит 17 000 человек. Центр города будет состоять из среднеэтажных многоквартирных и административных зданий. В окрестностях будут построены частные жилые дома.

Планируется построить 4 школы (на 960 ученических мест), 4 детских сада (на 520 мест), 2 больницы (на 160 коек), 1 реабилитационный центр (на 150 коек), музеи «Оккупации» и «Победы», гостиницы, различные объекты общественного питания и спортивные площадки.

Согласно Генплану, 22% площади города, или 60 га будут составлять зеленые насаждения. Так, в других городах страны норматив зеленых насаждений на душу населения составляет 7-10 м², а в Кельбаджаре этот показатель составит 33 м².

Дорожная инфраструктура города также будет построена с использованием современных стандартов. Будут построены 27 км автомобильных и 22 км велосипедных дорог.