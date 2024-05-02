Орбан о помощи США и о том, почему Брюссель так любит войну

Пакет военной помощи Украине со стороны США в действительности станет крупным контрактом для американских промышленных предприятий. Такое мнение выразил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, выступая в утренней программе радиостанции Kossuth.

Он считает, что недавнее решение Конгресса США, поддержанное президентом Джо Байденом, о выделении $60 млрд в целях оказания содействия Украине "на самом деле является огромным военным заказом для американской промышленности".

"Президент США ясно дал понять, что экономика страны выиграет от предоставления субсидий на поставки оружия Украине", - добавил Орбан.

В связи с этим он отметил, что всегда находятся силы, которые выигрывают в результате войн. По его словам, к их числу относятся "финансовые спекулянты, которые всегда пытаются извлечь из этого какую-то выгоду", а также неправительственные организации, фонды и разные люди, которые "пытаются ловить рыбку в мутной воде".

"Их немного, но они есть, и они сильны", - сказал премьер.

По его мнению, "Центральная Европа всегда проигрывала в войнах, но Западная Европа всегда выигрывала", то есть выходила победительницей из конфликта, пусть даже ценой страданий.

"Есть немало причин задуматься о том, почему Брюссель так любит войну. Наш исторический опыт показывает, что в войне можно только проиграть. Чем ближе вы находитесь к зоне боевых действий, тем выше цена, которую вы платите", - отметил глава венгерского правительства.