С Нетаньяху сложно, да и с Синваром не легче

Лидер радикального палестинского движения ХАМАС в секторе Газа Яхья Синвар не согласится на сделку о прекращении огня с Израилем, если она не будет содержать «надежного плана завершения войны». Об этом сообщила в четверг газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По их сведениям, главная цель Синвара – освобождение сотен или даже тысяч палестинцев из израильских тюрем в обмен на заложников, удерживаемых ХАМАС. Он также рассчитывает, что сделка приведет к окончанию боевых действий в анклаве вместе с дальнейшим существованием ХАМАС, и не согласится на договоренность без «надежного плана завершения войны». Движение также требует международных гарантий соблюдения режима прекращения огня. Гаранты в лице Египта, Катара и США кажутся ХАМАС «недостаточными», отметили собеседники издания, которые участвуют в переговорах.

Они добавили, что вести переговоры трудно как с Синваром, так и с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

«Его [Нетаньяху] единственная цель - собственное политическое выживание, и все исходит из этого. Это значит, что если решение принимать ему, не будет никакой сделки по прекращению огня и заложникам. Он в тупике», - сказал The Wall Street Journal бывший израильский дипломат Алон Пинкас.

Синвар, в свою очередь, считает, что уже выиграл войну вне зависимости от того, удастся ему остаться в живых или нет, поскольку «открыл миру глаза на страдания палестинцев и вывел конфликт на передний план международной политики», объясняют переговорщики. Они добавляют, что в долгосрочной перспективе лидер ХАМАС в Газе рассчитывает снять блокаду сектора, избавиться от израильского военного давления и обеспечить дальнейшее существование движения.