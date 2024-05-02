Россия способна оккупировать Латвию, Литву и Эстонию в течение семи дней. При этом реакция НАТО будет длиться дольше, предполагает представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий. Так он сказал в интервью The Economist.

По мнению Скибицкого, если соседи Украины не смогут нарастить производство оружия, чтобы помочь Киеву, они, в конце концов, тоже окажутся под прицелом РФ.

«Россияне возьмут Прибалтику за семь дней. При этом время реакции НАТО составляет десять дней», - сказал представитель украинской разведки.