Успех азербайджанских школьников на Балканской олимпиаде фото
Сборная Азербайджана успешно выступила на 41-й Балканской математической олимпиаде, проходившей в Варне с 27 апреля по 2 мая. Всего они завоевали 3 медали, в том числе 1 серебряную, 2 бронзовые и 2 мотивационные награды.
Учащийся 11-го класса Бакинского современного образовательного комплекса имени Гейдара Алиева Мирхабиб Аскеров завоевал на олимпиаде серебро, учащиеся 11-го класса лицея с физико-математическим и информатическим уклоном Омер Гадымли и Ибрагим Керимли - бронзовые медали.
Кроме того, мотивационным призом олимпиады были награждены учащийся 11-го класса Бакинского турецкого лицея Фонда «Даянат» Тельман Мамедов и учащаяся 9-го класса республиканского лицея с химико-биологическим уклоном Рафига Гамбарова.
С 2007 года азербайджанские школьники, участвующие в Балканской олимпиаде по математике, завоевали в общей сложности 1 золотую, 18 серебряных и 38 бронзовых медалей.