Гянджинские школьники настолько суровы
Учащиеся школы №17 Гянджи устроили разборку после занятий, которая завершилась поножовщиной, сообщили haqqin.az в пресс-службе МВД.
Полиция задержала 17-летнего С.Исаева, подозреваемого в нанесении ножевых ранений. Ведется расследование.
Как сообщили в Гянджа-Дашкесанском региональном управлении образования, инцидент произошел после занятия за пределами учебного заведения. О произошедшем известили правоохранительные органы, проводится расследование.
Также отмечается, что руководство и коллектив школы навестили пострадавшего ученика, его состояние удовлетворительное.