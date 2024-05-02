Турции предложили хранить газ в подземных хранилищах Украины

Глава «Нафтогаза» Алексей Чернышев предложил Турции хранить газ в украинских подземных хранилищах (ПХГ). Об этом сообщается на сайте «Нафтогаза».

Отмечается, что такую идею Чернышев озвучил во время встречи с министром энергетики и природных ресурсов Турции Алпарсланом Байрактаром, которая состоялась в Стамбуле.

«Мы заинтересованы в углублении двустороннего сотрудничества, в частности, с энергетическими компаниями Турции. Мы готовы предложить свои подземные хранилища для хранения турецких газовых резервов на действительно выгодных и конкурентных условиях», – отметил глава «Нафтогаза».

Ранее в этом году украинская компания уже провела переговоры о сотрудничестве в сфере хранения топлива с RWE, Equinor, TotalEnergies и Engie. В общей сложности «Нафтогаз» предлагает иностранным компаниям более 10 млрд кубометров своих ПХГ, что составляет около трети емкости Украины.