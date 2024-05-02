Громкий арест в Баку

Джафарову предъявлено обвинение по статье 179.4 (хищение в особо крупных размерах) УК Азербайджана. Эльвин Джафаров признан виновным по уголовному делу о хищении 143 млн манатов. Его уголовное дело выделено в отдельное производство. Ущерб, причиненный им государству, оценивается в 2 млн 200 тыс. манатов.

В Бакинском военном суде было рассмотрено представление об избрании меры пресечения в отношении Джафарова на основании ходатайства следователя СГБ.

На процессе под председательством судьи Фикрета Алиева представление было удовлетворено, суд избрал в отношении Джафарова меру пресечения в виде ареста сроком на четыре месяца.

Отметим, что в декабре прошлого года Эльвин Джафаров был допрошен в качестве свидетеля на судебном процессе, связанном с хищением 143 млн манатов в Минобороны.