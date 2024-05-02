Резкие заявления Грузии

Тбилиси и Вашингтону потребуется приложить усилие, чтобы перезагрузить отношения на фоне разногласий, вызванных законопроектом об «иноагентах». Об этом премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе сообщил советнику Госдепартамента Дереку Шолле.

«Я пояснил господину Шолле, что потребуется особое усилие, чтобы перезапустить отношения на таком фоне, что невозможно без справедливого и честного подхода», - написал Кобахидзе в соцсети X.

Ранее грузинский премьер заявил, что правящая партия «Грузинская мечта - Демократическая Грузия» планирует принять законопроект об «иноагентах» во всех трех чтениях, несмотря на «дискомфорт» от акций протеста.