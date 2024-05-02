«Зубы дракона» и противотанковые рвы: Латвия готовится к войне

Латвия приступила к созданию противотанковых рвов вдоль границы с Россией и Беларусью в рамках сооружения балтийской «линии обороны». Об этом сообщил портал rus.lsm.lv.

По его информации, работы над первыми укреплениями ведутся всего в 1 км от границы с РФ, недалеко от погранпункта «Терехово». «Здесь мы перекапываем дорогу и делаем противотанковый ров, чтобы по этой дороге в случае необходимости не было возможности передвигаться транспорту, включая танки», - сообщил порталу латвийский инженер и полковник-лейтенант Каспар Лаздиньш.

Он заявил, что после того как рвы будут готовы, на границе разместят так называемые «зубы дракона». Минные поля, которыми бывший командующий сухопутными войсками Польши генерал Вальдемар Скшипчак ранее предложил укрепить границу с РФ, станут «мерой на случай военных действий», сказал Лаздиньш. «Пока речь идет о преградах без применения взрывчатых веществ», - отметил военный.