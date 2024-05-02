В Судане убиты сотрудники Красного Креста

Двое сотрудников Красного Креста погибли от рук неизвестных в суданском штате Голубой Нил, сообщает Agence France-Presse.

Нападение произошло в то время, когда сотрудники Красного Креста возвращались из города Курмук, где они занимались распределением гуманитарной помощи нуждающимся. Другие подробности об атаке пока не известны.

В штате Голубой Нил в настоящее время активно действуют боевики организации «Суданское народно-освободительное движение — Север».