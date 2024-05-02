Турция назвала свое условие

Турция не возобновит торговлю с Израилем до тех пор, пока не установится постоянный режим прекращения огня в секторе Газа, заявил министр торговли Турции Омер Болат.

Еще одним требованием Турции является обеспечение беспрепятственного и непрерывного доступа гуманитарной помощи в сектор Газа. Это требование Минторг Турции выдвинул 2 мая.

«Бескомпромиссная позиция Израиля и ухудшающаяся ситуация в секторе Газа побудили Турцию прекратить торговлю», - добавил министр.

Накануне глава МИД Израиля Исраэль Кац обвинил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в нарушении торговых соглашений после решения Анкары о блокировке израильского импорта и экспорта в турецких портах.