Байдену посоветовали меньше говорить об Украине

У президента США Джо Байдена не будут педалировать тему помощи Украине в предвыборной риторике, потому что электорат "озабочен экономическими проблемами". Об этом пишет американская газета Politico.

Команда президента "готова сделать постоянную приверженность Америки войне в Украине менее публичной", "без неустанного пиара, чтобы усилить поддержку войны в Украине в предстоящие месяцы", сообщает издание.

Также Байден будет в основном воздерживаться от заявлений, что Восточная Европа подвергается военным рискам (видимо, в том случае, если ВСУ потерпят поражение).

"Это может еще больше подорвать внутреннюю поддержку самой войны, практически закрыть дверь для любого дополнительного финансирования и усложнить ключевой компонент президентского наследия Байдена: поддержание давней роли Америки как центральной опоры глобального демократического порядка", - говорится в статье.

Также у Байдена опасаются, что излишние заявления по Украине сделают громче голоса тех, кто против военной помощи Киеву. Поэтому "имеет смысл акцентировать внимание на других проблемах, вызывающих большую непосредственную озабоченность американских избирателей".

Украина же в предвыборной риторике будет использована как средство нападения на Дональда Трампа. Избирателям донесут мысль, что США в случае возвращения Трампа будут ждать "внешнеполитические кризисы". Также в контексте Украины будет подаваться якобы склонность Трампа "подчиняться диктаторам вроде Путина".