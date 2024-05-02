Азербайджанские военные отправились в Турцию

Военнослужащие армии Азербайджана, которые примут участие в международных поисково-спасательных учениях Anatolian Phoenix-2024, отправились в турецкую Конью. Об этом в пятницу сообщает Министерство обороны Азербайджана.

Азербайджан на учениях с участием военнослужащих различных стран будут представлять военнослужащие Военно-воздушных и Военно-морских сил.

В военных учениях, которые продлятся до 17 мая, также будут задействованы два штурмовика Су-25 ВВС Азербайджана.