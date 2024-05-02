О чем договорился Эрдоган с лидером турецкой оппозиции

Встреча президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с лидером оппозиции Озгюром Озелем может перерасти в постоянный диалог между ними, от чего только выиграет турецкая политика. Так комментируют местные СМИ итоги прошедших в четверг переговоров между политиками, которые завершились их договоренностью продолжить обсуждение насущных проблем страны.

Эрдоган и Озель сказали в конце встречи, которая продолжалась 1,5 часа: «Давайте не будем прерывать диалог и вести его по внутренним и внешним вопросам», пишет газета Hürriyet.

Издание отмечает, что один из основных вопросов касался подготовки новой конституции, однако лидер оппозиции сказал, что не считает эту тему приоритетной. Эрдоган неоднократно заявлял, что принятие новой конституции взамен нынешней, одобренной после военного переворота 1980 года, является одним из приоритетов его администрации.

После встречи Омер Челик, официальный представитель правящей Партии справедливости и развития, которую возглавляет Эрдоган, сообщил, что «президент остался доволен визитом Озеля и сама встреча прошла в позитивной атмосфере». Озель, возглавляющий основную оппозиционную Народно-республиканскую партию (НРП), рассказал газете Sözcü, что «встреча была очень продуктивной, и он с оптимизмом смотрит в будущее».