Армения о 44-дневной войне: Получили жесткий урок и делаем выводы

«44-дневная война стала самым серьезным и жестоким уроком для меня как для гражданина Республики Армения, а затем и как для генерального прокурора», - сказала Вардапетян на заседании Национального собрания во время обсуждения отчета о деятельности Генпрокуратуры.

Из этого урока, как отметила генпрокурор, было сделано «три важных вывода».

«Прежде всего, у нас по части военной прокуратуры сейчас проводятся серьезные кадровые и профессиональные процессы. Мы с военной прокуратурой регулярно посещаем воинские части. Наша цель – не допустить формирования криминальной траектории из-за межличностных отношений в армии», - сказала Вардапетян.