Торгово-экономическое сотрудничество обсудил Мустафаев с Оверчуком

Заместитель премьер-министра Азербайджанской Республики Шахин Мустафаев, который находится с визитом в Москве, встретился с заместителем председателя правительства РФ Алексеем Оверчуком.

Согласно сообщению, опубликованному на сайте правительства России, на переговорах были рассмотрены актуальные вопросы двустороннего торгово-экономического сотрудничества, входящие в повестку работы Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между РФ и Азербайджаном.

Особое внимание стороны уделили развитию сотрудничества в торгово-экономической сфере, промышленности, энергетике, транспорте, сельском хозяйстве, финансах, здравоохранении, культуре, науке, межрегиональном взаимодействии, образовании и туризме.

Сопредседатели МПК подтвердили готовность к продолжению конструктивного диалога, направленного на укрепление российско-азербайджанских отношений по всем направлениям сотрудничества.