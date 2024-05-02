Генпрокуратура заинтересовалась Пашиняном

Генпрокуратура Армении направила в Службу национальной безопасности заявление с требованием привлечь к уголовной ответственности премьер-министра Никола Пашиняна. Об этом заявила генпрокурор Анна Вардапетян в парламенте.

«Заявление направлено в СНБ для проверки документов, в том числе ряд свидетельств на собственность, которые прикреплены к документу. После проверки будет обсужден вопрос о возбуждении уголовного дела», - отметила она.