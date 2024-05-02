Пентагон о русских на американской авиабазе

Министр обороны США Ллойд Остин подтвердил присутствие российских военных на американской авиабазе в Нигере.

По его словам, которые приводит Deutsche Welle, российские военнослужащие «находятся в отдельном корпусе» и у них нет доступа к войскам и военному оборудованию США.

«В фокусе моего внимания всегда находится безопасность и защита наших войск, - заверил глава Пентагона. - Однако в данный момент я не вижу существенной проблемы, касающейся защиты наших сил».

Накануне Reuters со ссылкой на неназванного высокопоставленного американского чиновника сообщило, что российские военные зашли на авиабазу 101, расположенную вблизи международного аэропорта имени Амани Диори на окраине столицы Нигера Ниамей. Ту же информацию распространил американский телеканал CNN.