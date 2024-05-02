МИД сравнил азербайджанские СМИ с британскими

Медиа в Азербайджане «такие же свободные, демократичные, стабильные и процветающие, как и в Великобритании». Об этом написал пресс-секретарь МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде в ответ на публикацию посла Великобритании в Азербайджане Фергюса Олда в социальной сети X.

«Господин посол, вашему утверждению не хватает справедливости и беспристрастности, поскольку вы фокусируетесь на узкой перспективе, упуская из виду всесторонний обзор свободы медиа в Азербайджане. Медиа в Азербайджане такие же свободные, демократичные, стабильные и процветающие, как и в Великобритании», - говорится в публикации.

Ранее Фергюс Олд заявил, что в Азербайджане ограничивают свободу СМИ.