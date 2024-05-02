Отдел информации 16:27

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян в интервью телеканалу «Аль-Джазира» на днях пожаловался на то, что Россия является ненадежным союзником, и ОДКБ не выполняет свои обязательства. По словам Мирзояна, миссия ОДКБ заключалась в защите суверенных территорий и границ стран-членов, но Армения не получила той поддержки, на которую рассчитывала, когда обратилась за помощью к организации в 2022 году. Советский и российский дипломат, посол Ян Бурляй, долгие годы проработавший в МИД России, дал комментарий изданию «Свободная пресса» в связи с нашумевшим выступлением Мирзояна. Бурляй считает, что Россия должна сохранить и развивать отношения с Арменией, но, с другой стороны, обязана полностью прервать связи с правительством Никола Пашиняна, который «не понимает сути ОДКБ».

«У него примитивное, потребительское отношение к ОДКБ на уровне – Россия и остальные участники договора должны обеспечивать безопасность Армении. Примитив. А вы, господин Пашинян, хоть раз задумывались о безопасности РФ. НАТО двигается к российским границам, вы хоть что-нибудь сказали против? Ему даже в голову это не приходит. Примитив и убогость», - заявил дипломат. Бурляй напомнил, что сам договор «достаточно продуманный и подробный». Соглашение было достигнуто в результате серьезных дипломатических переговоров. И само сочетание «коллективная безопасность» лишних пояснений, как кажется, не требует. «Не только Армении, а безопасность всех стран-членов. Ну, почитайте устав. А ведь мог обратиться к братьям-армянам, например, во Франции - мощная диаспора. Сказал бы им: посмотрите, что руководство страны вашей делает, постарайтесь тоже повлиять, надавить. Но нет, продолжаются жалобы, что их Россия обидела», - добавил посол.