Председателя комиссии при Госдуме арестовали за «пропаганду ЛГБТ»

Председателя комиссии по регламенту и контролю Молодежного парламента при Госдуме Федерального собрания РФ Данилу Морозова арестовали на 15 суток и приговорили к штрафу в 50 тысяч рублей за «пропаганду ЛГБТ», сообщает Mash.

По данным канала, 22-летнему студенту 4-го курса ВШЭ назначили наказание за публичное демонстрирование запрещенной символики ЛГБТ. Речь идет о постах в Telegram-канале за 2022 год.

Как отмечают СМИ, в своем канале Морозов также рассказывал о предвыборной кампании — он был кандидатом в депутаты Совета депутатов муниципального округа Чертаново Северное по многомандатному округу № 2, защищал Битцевский лес.