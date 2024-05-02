На металлургическом заводе Diehl Metal Applications в Берлине бушует пожар, сообщают немецкие СМИ.

«В настоящее время четыре этажа здания полностью сгорели. Часть здания уже обрушилась. Огонь больше невозможно взять под контроль изнутри. Мы можем подтвердить, что в здании также горят химикаты. Там хранились серная кислота и цианид меди.

Существует риск образования цианистого водорода, который поднимется в воздух вместе с дымом. В настоящее время на дежурстве находятся 130 пожарных. Пожарные проинформировали население через предупреждающие приложения. Спасатели одеты в защитные костюмы», - рассказал представитель пожарной службы Берлина Адриан Венцель.