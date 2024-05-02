Захарова пригрозила Западу

По ее словам, которые приводят российские СМИ, подобные действия повлекут за собой «сокрушительный удар возмездия».

Представитель МИД России Мария Захарова предупредила власти США, Великобритании и ЕС об ответном ударе в случае атаки ВСУ по Крыму или Крымскому мосту.

«Я хотела бы вновь предупредить Вашингтон, Лондон, Брюссель, что любые агрессивные действия против Крыма не только обречены на провал, но и получат удар возмездия, который будет сокрушительным», – сказала Мария Захарова.

Представитель министерства также прокомментировала слова главы МИД Великобритании Дэвида Кэмерона о праве Украины использовать британское оружие для ударов по России. По словам Захаровой, это «первое признание» того, что Запад ведет боевые действия против России руками украинцев.

Последние дни, продолжила Захарова, ВСУ «уже отметились применением по Крыму сразу нескольких тайно полученных месяц назад американских дальнобойных ракет ATACMS». «По данным Минобороны России, все выпущенные ракеты были уничтожены, - утверждает она. - После Пасхи в Киеве ожидают получения первых самолетов F-16, которые, по замыслу британцев, также могут быть использованы в операции по уничтожению Крымского моста».