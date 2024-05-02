Экономический форум тюркских стран при спонсорской поддержке Kapital Bank

При спонсорской поддержке первого банка страны Kapital Bank, официальном партнерстве Организации тюркских государств и Агентства по развитию малого и среднего бизнеса, а также при совместной организации Ассоциации субъектов и клубов малого и среднего бизнеса и Азербайджанской ассоциации франчайзинга Экономический форум тюркских государств 2024 собрал ведущих бизнесменов, инвесторов и государственных деятелей тюркского мира.

Мероприятие, впервые проведенное среди тюркоязычных стран 2-3 мая 2024 года, направлено на изучение существующих рыночных и инвестиционных возможностей между этими странами, организацию интеграции брендов в международную среду, развитие коммерческих отношений между компаниями, поддержку привлечения в страну иностранных инвесторов и компаний, укрепление отношений между тюркоязычными странами.

На форуме прошли панели «Экономическое сотрудничество между странами тюркского мира, его влияние и вклад в мировую экономику», «Путь Китая или Индии? Значение Алятской свободной экономической зоны», «Тюркская женщина; развитие женщин – предпринимателей» и «Экономическое сотрудничество в тюркоязычных странах - брендинг, франчайзинг».

В обсуждении II панели принял участие заместитель директора департамента по работе с малыми и средними предпринимателями Kapital Bank Эльчин Мустафаев. В своем выступлении он рассказал о важных шагах, предпринятых банком в направлении предпринимательства, его подходе к развитию бизнеса и о том, что все инициативы способствуют улучшению клиентоориентированного обслуживания. Он также подчеркнул важность поддержки предпринимательства в экономическом развитии страны.

Kapital Bank, первый банк страны, входит в состав PAŞA Holding и оказывает услуги населению в 117 филиалах и 53 отделениях, имея самую широкую сеть обслуживания в Азербайджане. Более подробную информацию о продуктах и услугах банка можно получить на сайте https://kapitalbank.az, страницах банка в социальных сетях, а также позвонив в Центр обслуживания клиентов по номеру 196. Для подачи онлайн-заявки на потребительский кредит: https://kbl.az/prgtk, для заявки на карту рассрочки Birbank: https://kbl.az/prcrc.