ПВО США засекла российские самолеты
Российские военные самолеты были обнаружены в Опознавательной зоне ПВО Аляски.
При этом российская авиация оставалась в международном воздушном пространстве.
Объединенное командование аэрокосмической обороны Северной Америки (НОРАД) сообщило, что 2 мая оно обнаружило и отследило четыре российских военных самолета в Опознавательной зоне ПВО Аляски.
«Российские самолеты оставались в международном воздушном пространстве и не входили в американское или канадское суверенное воздушное пространство», – подчеркнуло командование.
«Российская активность в Опознавательной зоне ПВО Аляски происходит регулярно и не рассматривается как угроза», - добавило НОРАД.