МИД Британии снова повторил: Украине самой решать

Глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон заявил, что украинские власти сами определят, как им применять британское оружие.

«Что касается того, что делают украинцы, на наш взгляд, это именно их решение о том, как использовать это оружие», — отметил Кэмерон в ходе визита в Киев.

Глава МИД Великобритании также в очередной раз повторил, что «безусловно, есть право наносить ответные удары по России».