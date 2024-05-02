России негде хоронить погибших

Число захоронений в некрополе стало резко расти после 24 февраля 2022 года: если с июня 2013 года (когда было открыто кладбище) по июль 2021 года на кладбище было произведено 353 захоронения, то после начала полномасштабного вторжения в Украину только в секторе захоронений погибших на украинском фронте появилось более 900 могил.

В 2023 году в Минобороны приняли решение расширить территорию кладбища на 17 га, присоединив к нему для этих целей часть Пироговского лесопарка. Из 17 га 10 будет использовано для расширения территории для захоронения военных, 7 отведут под создание муниципального кладбища.

Попытки местных жителей отстоять лес результатов не дали: 21 марта мытищинский совет депутатов утвердил изменения, согласно которым 17 га лесопарка сменили статус с «земель лесного фонда» на «земли особо охраняемых территорий и объектов», после чего участок поступил под контроль и охрану государства.

По данным британского Минобороны, по состоянию на конец апреля 2024 года российская армия в Украине потеряла 450 тысяч человек убитыми и ранеными. В эту цифру не входят потери среди бойцов частных военных компаний, таких как «Вагнер», который рекрутировал и бросал в «мясные штурмы» десятки тысяч заключенных российских колоний. Американская разведка в августе прошлого года оценивала российские потери в 360 тысяч человек, из которых 120 тысяч убиты.

Журналисты смогли подтвердить гибель 50 тысяч российских солдат. По их данным, как минимум 43% погибших не были связаны с армией на момент начала полномасштабного вторжения РФ в Украину, 18% от подтвержденных потерь составляют заключенные, 13% — добровольцы, 12% — мобилизованные. Принадлежность к какой-либо группе или роду войск у 28% погибших военных определить не удалось.