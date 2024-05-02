Акция протеста состоялась в пятницу перед зданием делегации Евросоюза в Армении. Протестующие обвинили делегацию и гражданскую миссию наблюдателей ЕС в том, что они «закрывают глаза на происходящее в Армении».

«Полиция избивает народ в Тавуше, они молчат. В стране полно политзаключенных, они молчат. Зачем вы тут? Чьи интересы обслуживаете – турок или их ставленников?» – заявили участники акции.

Организатор акции Гарегин Петросян потребовал от ЕС «отреагировать на происходящее в Армении...».