Грандиозный успех Азербайджана: Срединный коридор в действии! в гостях у haqqin.az председатель ЗАО «Азербайджанские железные дороги» Ровшан Рустамов
Завершены ремонтно-расширительные работы в грузинской части железнодорожной линии Баку-Тбилиси-Карс (БТК), считающейся важным сегментом Срединного коридора. Завершение проекта, который активно реализуется с 2023 года, усилит влияние Азербайджана как важного транспортного хаба на коридоре Восток-Запад.
Председатель ЗАО «Азербайджанские железные дороги» Ровшан Рустамов ответил на вопросы haqqin.az о работах по модернизации, проводимых на железнодорожной линии БТК, и о пользе, которую принесет расширение дороги с точки зрения увеличения транзитного потенциала Азербайджана и повышения конкурентоспособности Срединного коридора в целом.
- Насколько нам известно, расширение части БТК через Грузию завершено. Это означает, что открываются новые возможности для транспортного сообщения Восток-Запад. Что обещает обновленная железнодорожная линия БТК?
- Да, ремонтно-восстановительные работы, работы по реконструкции и расширению 184-километровой части дорог, проходящей через Грузию, железнодорожной линии БТК уже завершены. С 20 мая начнутся грузоперевозки по железнодорожной линии.
Основная цель модернизации данной железнодорожной линии — повысить конкурентоспособность Срединного коридора и сделать БТК одной из основных грузовых артерий данного коридора.
Значение железнодорожной линии БТК в ускорении доставки грузов, перевозимых по суше из Китая и стран Центральной Азии в Европу через Азербайджан, очень велико. В соответствии с распоряжением президента после расширения годовая пропускная способность БТК увеличилась с 1 до 5 миллионов тонн.
Теперь AЖД готова перевозить по модернизированной железнодорожной линии БТК большую часть грузов, отправляемых из Азии на запад и наоборот, и конкурировать на международном уровне в области грузоперевозок.
- Хотелось бы узнать о реализации проекта и проделанной работе. Как была модернизирована железнодорожная линия БТК, которая вдохнет новую жизнь в транспортное сообщение двух континентов?
- В конце 2022 года была проведена повторная оценка проекта и подготовлен новый план с целью расширения железной дороги БТК, которая была введена в эксплуатацию еще в 2017 году. Была применена международная система управления проектом и установлен интенсивный режим работы. Стоит отметить, что на грузинском участке следования БТК наблюдается суровый климат и неблагоприятный рельеф - в некоторых участках высота достигает 2400 м над уровнем моря. Когда я говорю о суровом климате, я имею в виду погодные условия, которые можно сравнить с Сибирью: мороз иногда достигает отметки -30 градусов Цельсия. Из-за большого объема работ параллельное осуществление грузоперевозок стало препятствием для завершения проекта, и в мае прошлого года грузоперевозки по БТК были остановлены.
Проект удалось завершить в запланированные сроки. В рамках работ проложен 61 км железнодорожных путей, 98 км контактной линии, 172 км провода мощностью 10 кВ и 338 км фибероптического кабеля. При этом также было предоставлено 160 тыс. куб. м щебня для ремонта дороги с использованием спецтехники, уложено 120 км бордюрного камня, а также заасфальтирован 41 км пешеходных и автомобильных дорог.
- В Азербайджане обновляется транспортная инфраструктура, в том числе железные дороги. Ускоряется интеграция в глобальные коридоры. Президент Ильхам Алиев недавно отметил, что Азербайджан признан мировым транспортным центром. Как обстоят дела с транзитными грузоперевозками железнодорожным транспортом в целом?
- За последние двадцать лет наблюдается значительный рост транзитных грузоперевозок железнодорожным транспортом. Если в 2019 году было перевезено 3,8 млн тонн транзитных грузов, то в 2023 году этот показатель достиг 6,8 млн тонн. По сравнению с первыми четырьмя месяцами прошлого года объем транзитных грузов, перевезенных в январе-апреле этого года, увеличился на 14%. Наблюдается рост в размере 120-200% в объеме таких грузов, как азотные удобрения, пшеничная мука и трубы из черного металла. В первом квартале этого года по коридору Восток-Запад, частью которого является БТК, мы перевезли на 10% больше транзитных грузов. Обновленная линия БТК обеспечит прямое железнодорожное сообщение с братской Турцией и будет способствовать перевозке большего количества грузов между нашими странами.
Благодаря модернизации БТК будет способствовать увеличению объема и скорости грузоперевозок по территории Азербайджана с Востока на Запад и наоборот.
- Теперь БТК, как вы отметили, способен перевозить больше грузов. В нашем регионе объемы грузоперевозок растут стремительными темпами. Каковы планы по обеспечению эффективной работы БТК на сообщении Восток-Запад?
- Одним из наших основных направлений деятельности на этапе после расширения грузинского участка железной дороги БТК является создание совместного предприятия между Азербайджаном и Грузией. Данное предприятие будет работать в направлении эффективного управления операциями по БТК и привлечения новых грузов. Соответствующую работу по созданию совместного предприятия мы начали с нашими грузинскими коллегами еще в то время, когда проводились работы по модернизации. Работа продолжается, и в этом месяце планируется завершить все процедуры и создать совместное предприятие.
- В январе текущего года состоялось возобновление грузоперевозок блок-поездами из Китая. Был принят первый поезд. Какой прогресс достигнут в этом направлении? Насколько нам известно, в 2024 году планируется отправить в Азербайджан еще несколько блок-поездов.
- Да, в январе через Срединный коридор был принят первый поезд из Китая. Из них 7 были импортными, а 3 транзитными. Транзитные товары прошли через Азербайджан от китайско-казахстанской границы и достигли портов Грузии в среднем за 10 дней. Для импортных товаров этот срок составлял 8 дней. Как AЖД, мы загружали товары прямо из Бакинского морского торгового порта на поезда и доставляли их соответствующим образом.
За первые четыре месяца этого года по коридору Восток-Запад было перевезено 6319 TEU контейнерных грузов в общей сложности 34 маршрутными поездами. Из них 10 маршрутных поездов (4020 TEU-контейнеров) были транзитными грузами, 24 маршрутных поезда (2299 TEU-контейнеров) – импортными. В 2023 году AЖД перевезло 105 265 TEU-контейнеров, что на 30% больше по сравнению с 2022 годом.