Беседовала: Тамилла Алиева, собкор 17:21

Завершены ремонтно-расширительные работы в грузинской части железнодорожной линии Баку-Тбилиси-Карс (БТК), считающейся важным сегментом Срединного коридора. Завершение проекта, который активно реализуется с 2023 года, усилит влияние Азербайджана как важного транспортного хаба на коридоре Восток-Запад. Председатель ЗАО «Азербайджанские железные дороги» Ровшан Рустамов ответил на вопросы haqqin.az о работах по модернизации, проводимых на железнодорожной линии БТК, и о пользе, которую принесет расширение дороги с точки зрения увеличения транзитного потенциала Азербайджана и повышения конкурентоспособности Срединного коридора в целом.

- Насколько нам известно, расширение части БТК через Грузию завершено. Это означает, что открываются новые возможности для транспортного сообщения Восток-Запад. Что обещает обновленная железнодорожная линия БТК? - Да, ремонтно-восстановительные работы, работы по реконструкции и расширению 184-километровой части дорог, проходящей через Грузию, железнодорожной линии БТК уже завершены. С 20 мая начнутся грузоперевозки по железнодорожной линии. Основная цель модернизации данной железнодорожной линии — повысить конкурентоспособность Срединного коридора и сделать БТК одной из основных грузовых артерий данного коридора. Значение железнодорожной линии БТК в ускорении доставки грузов, перевозимых по суше из Китая и стран Центральной Азии в Европу через Азербайджан, очень велико. В соответствии с распоряжением президента после расширения годовая пропускная способность БТК увеличилась с 1 до 5 миллионов тонн. Теперь AЖД готова перевозить по модернизированной железнодорожной линии БТК большую часть грузов, отправляемых из Азии на запад и наоборот, и конкурировать на международном уровне в области грузоперевозок. - Хотелось бы узнать о реализации проекта и проделанной работе. Как была модернизирована железнодорожная линия БТК, которая вдохнет новую жизнь в транспортное сообщение двух континентов?

- В конце 2022 года была проведена повторная оценка проекта и подготовлен новый план с целью расширения железной дороги БТК, которая была введена в эксплуатацию еще в 2017 году. Была применена международная система управления проектом и установлен интенсивный режим работы. Стоит отметить, что на грузинском участке следования БТК наблюдается суровый климат и неблагоприятный рельеф - в некоторых участках высота достигает 2400 м над уровнем моря. Когда я говорю о суровом климате, я имею в виду погодные условия, которые можно сравнить с Сибирью: мороз иногда достигает отметки -30 градусов Цельсия. Из-за большого объема работ параллельное осуществление грузоперевозок стало препятствием для завершения проекта, и в мае прошлого года грузоперевозки по БТК были остановлены. Проект удалось завершить в запланированные сроки. В рамках работ проложен 61 км железнодорожных путей, 98 км контактной линии, 172 км провода мощностью 10 кВ и 338 км фибероптического кабеля. При этом также было предоставлено 160 тыс. куб. м щебня для ремонта дороги с использованием спецтехники, уложено 120 км бордюрного камня, а также заасфальтирован 41 км пешеходных и автомобильных дорог. - В Азербайджане обновляется транспортная инфраструктура, в том числе железные дороги. Ускоряется интеграция в глобальные коридоры. Президент Ильхам Алиев недавно отметил, что Азербайджан признан мировым транспортным центром. Как обстоят дела с транзитными грузоперевозками железнодорожным транспортом в целом? - За последние двадцать лет наблюдается значительный рост транзитных грузоперевозок железнодорожным транспортом. Если в 2019 году было перевезено 3,8 млн тонн транзитных грузов, то в 2023 году этот показатель достиг 6,8 млн тонн. По сравнению с первыми четырьмя месяцами прошлого года объем транзитных грузов, перевезенных в январе-апреле этого года, увеличился на 14%. Наблюдается рост в размере 120-200% в объеме таких грузов, как азотные удобрения, пшеничная мука и трубы из черного металла. В первом квартале этого года по коридору Восток-Запад, частью которого является БТК, мы перевезли на 10% больше транзитных грузов. Обновленная линия БТК обеспечит прямое железнодорожное сообщение с братской Турцией и будет способствовать перевозке большего количества грузов между нашими странами. Благодаря модернизации БТК будет способствовать увеличению объема и скорости грузоперевозок по территории Азербайджана с Востока на Запад и наоборот.