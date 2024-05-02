Россия решила за Армению
Армения продолжает оставаться членом Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге.
"Армения продолжает оставаться полноправным участником организации и должна нести соответствующие обязательства, включая предусмотренные Договором о коллективной безопасности 1992 года, и Уставом организации 2002 года, а также другими документами. Мы твердо убеждены, что при любых раскладах ОДКБ есть и останется эффективной структурой, ответственной за поддержание безопасности и мира в Евразии, а также безопасности ее государств-членов", - сказала она.