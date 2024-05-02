Синоптики о нестабильной погоде в Азербайджане

В Баку и на Апшеронском полуострове с вечера 5 мая и до утра 7 мая прогнозируется сильный северо-западный ветер, порывы местами будут достигать 23-25 м/с. Вечером 5 мая в некоторых местах полуострова дожди, сообщили в Национальной гидрометеорологической службе.

В регионах Азербайджана до утра 9 мая неустойчивая погода с переменными осадками. В Нахчыванской АР, Газах-Гянджинском, Балакен-Шекинском, Губа-Гусарском, Ширванском, Центрально-Аранском, Ленкоран-Астаринском регионах, Карабахе и Восточном Зангезуре ожидаются интенсивные дожди, грозы, град, в высокогорье - мокрый снег и снег.

Восточный ветер усилится до 15-20 м/с, местами порывы ветра будут достигать 23-28 м/с.