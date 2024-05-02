Китай обошел Россию и стал главным экспортером Азербайджана

Согласно данным Государственного комитета по статистике Азербайджана (Госкомстат), Китай укрепил свои позиции ведущего экспортера в Азербайджан, обогнав другие страны по объему импортированных товаров за первые два месяца текущего года.

За январь-февраль внешнеторговый оборот Азербайджана достиг примерно 6,4 миллиарда долларов, при этом импорт составил 2,65 миллиарда долларов, или 31,7 процента от общего объема.

На долю Китая за этот период пришлось 19,7 процента от общей стоимости импортируемых товаров. Пекин по этому показателю опередил Россию, на долю которой пришлось 17,8 процента.