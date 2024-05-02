Кэмерон против, чтобы «солдаты НАТО убивали российских солдат»

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон не согласился с идеей президента Франции Эммануэля Макрона об отправке войск стран Запада в Украину в случае прорыва со стороны ВС РФ. Его слова приводит Sky News.

По мнению Кэмерона, отправка войск стран альянса в Украину для борьбы с российскими будет «опасной эскалацией». «Я не думаю, что, когда солдаты НАТО убивают российских солдат, это правильно», – считает он.

Отдельно глава британского МИД отметил, что у Европы есть «два варианта будущего». В одном украинские силы с западным оружием способны вытеснить российских захватчиков и обеспечить «справедливый мир».

«Будущее, в котором Путин преуспеет, а Украина будет отброшена назад, по моему мнению, очень опасно», – так Кэмерон описал второй сценарий, добавив, что сейчас мир находится в «абсолютно решающем переломном моменте».

В конце февраля после встречи в Париже президентов и глав правительств около двух десятков государств Европы Эммануэль Макрон признал, что предложил государствам Запада отправить в Украину свои войска. Недавно он подтвердил, что не изменил своего мнения и считает такой подход правильным.