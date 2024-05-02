Планы по сектору Газа на 10 лет вперед

Израиль рассматривает план контроля над сектором Газа, согласно которому израильские военные останутся в анклаве после завершения операции. Об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на источники.

По их данным, план означает совместный контроль Израиля и группы арабских стран над Газой. В группу арабских стран будут входить Египет, Саудовская Аравия, ОАЭ, участвовать также будут США.

Как отмечается, страны будут назначать лидеров в анклаве, которые будут заниматься "восстановлением опустошенной территории". Через 7-10 лет этот альянс стран "позволит жителям Газы" проголосовать по вопросу о включении в единую палестинскую администрацию, которая будет управлять и анклавом, и Западным берегом реки Иордан. При этом важным условием этого плана является то, что армия Израиля будет оставаться в Газе.

Арабские официальные лица и эксперты уже назвали этот план неработоспособным. Но, как подчеркивает само издание, это предложение Израиля свидетельствует о большей гибкости властей еврейского государства, чем предполагают их официальные заявления.