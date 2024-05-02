Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявление спикера парламента Армении Алена Симоняна о том, почему он использовал формулировку «о вторжении России в Украину». Ее слова приводят СМИ.

Ранее в свое оправдание Симонян отметил, что «Армения решительно защищает территориальную целостность Украины, а также Молдовы, Грузии, Кипра и всех стран» и подчеркнул, что «даже Беларусь не признала территории, которые Россия называет новыми частями своей страны, Турция тоже не признавала, Турция даже четко заявила, что не признает Крым. Я хочу понять, сил только на нас хватает?».

«Я не знаю, про какие силы кто там и что рассуждает. Надеюсь, что тем, кто делает такие заявления, хватит сил направить ответ на обращение российских парламентариев, которое последовало 24 апреля текущего года. Как только мы получим подобный ответ, мы внимательно его изучим. В первую очередь, наверное, российские парламентарии его изучат. И при необходимости прокомментируем публично. Поэтому желаем сил для подготовки ответа», – сказала Захарова.

Председатель Комитета СФ по международным делам Григорий Карасин направил в Национальное Собрание Республики Армения письмо с предложением разъяснить позицию парламентариев по поводу высказываний спикера Национального Собрания Армении Алена Симоняна на конференции председателей парламентов ЕС 22 апреля в Испании.