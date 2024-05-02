Армения для российских чиновников теперь только по разрешению

Российским чиновникам окончательно запрещают выезд за рубеж. Из-за новых правил на отдых не смог улететь вице-премьер Акимов, а депутатов Госдумы обязали согласовывать поездки с Володиным. Информацией поделились местные СМИ со ссылкой на свои источники.

Сообщается, что накануне майских праздников «окно возможностей» для отдыха у российских госслужащих сократилось еще больше. Каждый выезд чиновники обязаны согласовывать, теперь под запрет попали не только недружественные страны, но даже Армения.

Источник в аппарате Госдумы рассказал, что, чтобы поехать за границу, депутатам надо получить согласие у спикера Госдумы Вячеслава Володина. Тем, кто «не в фаворе», могут запретить выезд даже в Абхазию: «Чем ниже ранг, тем больше ограничения».