Хуситы предупреждают Израиль: Мы готовы...

Военный представитель йеменского движения «Ансар Аллах» (хуситы) Яхья Сариа сообщил о готовности атаковать все связанные с Израилем или идущие в его порты суда в случае начала операции в Рафахе на юге сектора Газа. Как отметил Сариа, движение будет совершать атаки в том числе в Средиземном море. Слова военного представителя передает телеканал «Аль-Масира».

«Йеменские вооруженные силы готовы атаковать все суда, нарушающие решение о запрете израильского судоходства и направляющиеся в порты оккупированной Палестины, в том числе в Средиземном море, в любом районе в пределах досягаемости»,— сказал Сариа.

Он также сообщил, что в случае начала операции в Рафахе хуситы введут санкции в отношении всех судов компаний, которые заходят в порты Израиля. По его словам, движение готово к постоянной эскалации до тех пор, пока конфликт в секторе Газа не прекратится.