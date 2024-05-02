Трамп говорит «нет» джихадистам и мусульманам

Бывший президент США больше всего любит критиковать европейские города, которые он считает яркими примерами всего плохого, что есть в мире. Последний случай демонстрации антиевропейских настроений Трампом произошел на предвыборном мероприятии в Висконсине, пишет Politico.

Трамп в ходе своего выступления заявил, что Париж и Лондон "больше не узнать". По его мнению, причиной очевидного разрушения этих когда-то больших столиц является то, что они "открыли свои двери для джихада".

Это вписывается в нарратив правых о том, что в больших городах существуют "запретные зоны" (еще в 2015 году Трамп говорил, что некоторые районы Парижа и Лондона настолько опасны, что полиция отказывается ехать туда). Борис Джонсон, который в 2015 году был мэром Лондона, заявил, что комментарии Трампа об опасности Лондона были "плохо информированными" и "полнейшей чепухой", о чем он, несомненно, впоследствии пожалеет.

Брюссель, как известно, также являлся объектом гнева Трампа. В январе 2016 года, когда он впервые стал кандидатом в президенты, он заявил, что жить в Брюсселе — это как жить в "аду" из-за якобы отсутствия "ассимиляции" мусульманского населения.

Обращаясь к своим избирателям, Трамп сказал, что подобное нельзя допускать в Соединенных Штатах.

"У нас невероятная культура, традиции. В их культуре и традициях тоже ничего плохого нет, но мы не можем допустить, чтобы это произошло здесь, и я никогда не позволю этому случиться с Америкой", - заключил Трамп.