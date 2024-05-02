США считают, что Вооруженные силы РФ продолжат успешные наступательные действия в Украине перед Днем Победы, однако продвижение не будет значительным. Об этом заявил высокопоставленный американский чиновник в беседе с газетой The New York Times.

«Согласно конфиденциальной военной оценке США, проведенной на этой неделе, Россия продолжит добиваться незначительных успехов на востоке и юго-востоке в преддверии 9 мая, Дня Победы», — отмечается в материале.

По словам собеседника издания, США уверены, что украинская армия к этому времени удержит фронт на фоне острого «снарядного голода».

По данным издания, аналитики при правительстве США предполагают, что с учетом новой военной помощи Вооруженные силы Украины стабилизируют линию фронта летом, при негативном сценарии — только к концу 2024 года.

ВСУ же продолжают испытывать нехватку боеприпасов, но риска развала обороны американцы на данный момент не видят. В прошлое воскресенье Украина получила первую партию ракет, в том числе противотанковых, и крайне необходимых 155-миллиметровых артиллерийских снарядов из нового пакета помощи США.

Издание напомнило, что вторая партия этого оружия и боеприпасов прибыла в понедельник, а во вторник в Польшу прибыла свежая партия ракет к Patriot из Испании: они должны вскоре оказаться в Украине.

В целом за последнюю неделю на склады НАТО в Европе прибыло множество оружия и боеприпасов для Украины. Но прибытие их в таком количестве, чтобы укрепить оборону на поле боя, может занять «месяцы». Часть боеприпасов из США, скорее всего, не будут доставлены до начала лета — «или даже позже».

По мнению американских аналитиков, Украина сможет стабилизировать фронт с помощью переданного оружия «в лучшем случае летом, а в худшем – в конце года».

Отмечается, что в приоритете - передача дальнобойных ракет Storm Shadow, это может занять несколько недель. Ожидается и передача новой системы Patriot – не раньше конца июня.