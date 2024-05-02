Отдел информации 19:32

Вслед за Арменией, очередным эпицентром геополитического конфликта на Южном Кавказе, вспыхнувшего между Западом и Россией, становится Грузия. Наложение двух взаимоисключаемых ситуаций – получение Грузией статуса кандидата в члены Евросоюза и прохождение в парламенте этой страны в первых двух чтениях так называемого «русского закона» об «иностранных агентах», привело к ожесточенным столкновениям между лояльной к России власти и прозападно настроенной оппозицией.

Как уже сообщалось, США и Европейский Союз открыто заявляют, что, в случае принятия закона об «иноагентах», отношения с Грузией будут кардинальным образом пересмотрены. Однако официальный Тбилиси проявляет редкое упорство и настаивает на принятии закона, направленного на «ограничение иностранного вмешательства» во внутренние дела страны. Как известно, администрация США пригласила руководство Грузии в Вашингтон для обсуждения сложившейся в стране ситуации, однако премьер-министр Ираклий Кобахидзе отверг это приглашение, поскольку еще до встречи в верхах американцы потребовали временно заморозить процедуру принятия скандального закона. О событиях в Грузии, в частности, пишет издание Bloomberg, отмечая, что на постсоветском пространстве борьба между Россией и Западом становится все более ожесточенной.

Издание подчеркивает, что в настоящее время борьба, в основном, идет за возможность влиять на три бывшие советские республики - Грузию, Молдову и Армению. В этой ситуации представители правящей «Грузинской мечты» выступили против Запада, который, по словам официального Тбилиси, пытается подтолкнуть Грузию к конфликту с Россией. Далее Bloomberg, напомнив о ситуации с Арменией, отмечает, что Ереван, твердо вознамерившийся выйти из ОДКБ, ведет переговоры с США и Европейским Союзом, в том числе, о сотрудничестве в сфере безопасности. На этом фоне Москва постепенно усиливает давление на Ереван. «В Молдове также сложилась непростая ситуация, - продолжает Bloomberg. - Активисты пророссийских партий собрались в прошлом месяце в Москве с тем, чтобы сформировать антиевропейский альянс. Прозападный президент Майя Санду, в свою очередь, предупреждает о попытках Кремля саботировать ее действия и помешать вхождению Молдовы в ЕС».

Ряд бывших советских республик опасается, что Россия, в случае победы над Украиной, вернет их под свой контроль, а потому они предпринимают попытки выйти из-под крыла России, пока она увязла в Украине. Издание The New Eastern Europe также отмечает, что геополитический конфликт на Южном Кавказе близок к точке кипения, подчеркивая, в частности, что для Грузии и Армении ситуация приобретает все более безнадежный характер. «К сожалению, все произошедшее за последние два года не сулит многообещающего будущего ни Армении, ни Грузии», - отмечает издание. «Для Тбилиси проблема более чувствительна, - пишет, в частности, The New Eastern Europe. - Война России против Украины поставила Грузию в самое опасное положение из трех государств Южного Кавказа. - Грузины, не доверяющие Москве, рассматривают российских мигрантов, как потенциальный повод для Кремля вторгнуться в Грузию. Они также обеспокоены ростом «параллельного общества» в своих странах. Для Южного Кавказа и, особенно, для Грузии и Армении, война в Украине означает рост числа мигрантов и перемещенных лиц, а также нарастающие тревогу и нестабильность».